وعاد فاران، الذي انتقل إلى يونايتد مقابل نحو 34 مليون جنيه إسترليني (45.76 مليون دولار) من ريال مدريد في فترة الانتقالات الأخيرة، للفريق عقب إصابته في الفخذ خلال الفوز 3-صفر على ملعب توتنهام هوتسبير السبت الماضي.

لكنه عانى من مشكلة أخرى في الشوط الأول من تعادل يونايتد 2-2 في أتلانتا بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وقال سولشاير للصحفيين قبل استضافة مانشستر سيتي في مباراة قمة السبت: "مع التقدم التقني الحالي نتوقع غيابه عن الفريق لأربعة أو خمسة أسابيع. إنها ضربة قوية. رفائيل بات عنصرا مؤثرا في الفريق حقا. إريك بيلي شارك في المباراة الأخيرة وكان رائعا. ولذلك نحن نملك تشكيلة كبيرة ويمكننا التأقلم مع الغيابات".

وقد يخوض سولشاير المباراة أيضا بدون قلب الدفاع فيكتور ليندلوف، الذي يعاني من إصابة تعرض لها خلال التدريب.

وأضاف المدرب النرويجي: "لا يزال هناك شك بشأن مشاركته، لكن أتمنى أن يعود غدا ويقول إنه جاهز، أتوقع جاهزيته لكن لا يمكن أن أوعدكم بذلك".

وقال سولشاير عن فوز فريقه 2-صفر في مارس 2020: "إنها مباراة خاصة. آخر مباراة خضنا فيها القمة بحضور جماهير في الملعب كانت الأجواء رائعة ومثيرة، الجميع لا يزال يتذكر هذه المباراة أكثر من المباريات التالية التي كانت بدون جماهير بسبب كوفيد-19".