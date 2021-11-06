وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فزنا على الزمالك في ملعبه بنتيجة كبيرة، كنا متميزين خططيا وأذكى منه".

وواصل "قدمنا الأداء الذي ظهرنا به ضد الإسماعيلي، هذه مباراة تصل لمستوى دوري أبطال إفريقيا. سعيد بفريقي. كنت أتمنى زيادة الغلة".

وتساءل مدرب الأهلي عن آخر مرة فاز فيه على الزمالك بنتيجة أكبر من 5 أهداف، فكان الرد من الصحفيين: "6 أهداف في عام 2002"، وحينها علق موسيماني مجددا أنه يرغب في الفوز بهذه النتيجة في المباراة المقبلة، موجهًا الشكر للجماهير على دعمه ومنحه الطاقة.

وأتم: "نحن أبطال إفريقيا وثالث العالم. نحن الأهلي. واليوم رأيتم الأهلي في الملعب".

وارتقى الأهلي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط بعدما حسم القمة 123 في استاد القاهرة، الذي شهد أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مباريات الأهلي والزمالك.

إلغاء عقوبة السوبر

من جانبه، حرص رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، عقب الفوز على الزمالك.

وأشاد رئيس الأهلي بالجهود الكبيرة لكل عناصر الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال المباراة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن جدارة.

وقرر الخطيب إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر"300 ألف جنيه".

وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.