وكان طعم الفوز على الغريم التقليدي مزدوجا بالنسبة للأهلي، إذ تربع على الصدارة بـ9 نقاط، وبفارق الأهداف أمام بيراميدز، فيما تراجع الزمالك بهزيمته الأولى للموسم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف البنك الأهلي، ونقطة خلف غزل المحلة.

على ستاد القاهرة الدولي، قدم الأهلي مباراة كبيرة أنهى فيها الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، ثم باتت النتيجة 5-1 مع الوصول إلى الدقيقة 65، قبل أن تعود الحياة إلى الزمالك في الدقائق العشر الأخيرة بتسجيله هدفين من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب حامل اللقب الهزيمة أمام الغريم الأزلي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 16 عن طريق المالي أليو ديانغ، ثم سرعان ما أحرز التونسي علي معلول الهدف الثاني (20 من ركلة جزاء)، ومحمد شريف الثالث (25).

وحاول الزمالك العودة للمباراة وقلص الفارق بواسطة مصطفى فتحي (50)، لكن الأهلي سجل الهدف الرابع عبر ديانغ (52) والخامس بواسطة معلول من ركلة جزاء ثانية (65)، قبل أن ينتفض الزمالك متأخرا بهدفي أحمد سيد زيزو (80 من ركلة جزاء) والمغربي أشرف بن شرقي (90).

وفي مباراة أخرى، مني الوافد الجديد الى الدوري المصري إيسترن كومباني بهزيمة ثالثة تواليا على يد مضيفه سموحة بنتيجة صفر-3، الاثنين في المرحلة الثالثة، مما دفع بمدربه علاء نوح إلى تقديم استقالته من منصبه.

وسجل مروان حمدي (39 و57) والنيجيري صديق كالابا (81) أهداف سموحة الذي رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس، فيما بقى إيسترن كومباني في المركز السابع عشر بلا نقاط.

كما حقق غزل المحلة فوزا كبيرا على ضيفه إنبي بثلاثية نظيفة، سجلها يحيى حامد (17) وصلاح ريكو (44 بالخطأ في مرمى فريقه) وأحمد غنيم (71 من ركلة جزاء).

ورفع المحلة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إنبي عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

وتعادل فيوتشر مع ضيفه المصري بنتيجة 1-1 على بملعب الجيش ببرج العرب، حيث تقدم الأول عن طريق مروان محسن (45)، وعادل حسن علي (78 من ركلة جزاء).

ورفع فيوتشر رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، فيما رفع المصري رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث عشر.