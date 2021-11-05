وقالت "ماركا"، إن تشافي (41 عاما) سيدفع 2.5 مليون يورو، بينما سيدفع برشلونة الذي يمر بضائقة مالية خانقة مبلغا مماثلا، لسداد 5 ملايين يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع السد.

ونشر النادي القطري صورا لوداع تشافي للاعبي السد، بعد ساعات من إعلان النادي أن رحلة المدرب الإسباني معه قد انتهت على خلفية دفع الشرط الجزائي.

وكانت صحف إسبانية أخرى، من بينها "إلموندو ديبورتيفو"، نقلت عن مصادر في نادي برشلونة نفيها التوصل إلى اتفاق مع السد، حتى بعد إعلان النادي القطري عن ذلك رسميا.

وبهذا بات تشافي قاب قوسين أو أدنى من تولي تدريب برشلونة خلفا للمدرب المؤقت سيرجي بارجوان، الذي تولى المهمة بعد إقالة رونالد كومان.

وأقال برشلونة كومان بعد هزيمة الفريق الكتالوني صفر-1 أمام رايو فايكانو في الدوري الشهر الماضي، التي كانت رابع هزيمة للفريق في 6 مباريات بجميع المنافسات.

وكان اللاعب الإسباني الدولي السابق انضم للسد كلاعب في 2015 بعد أن أمضى 17 عاما حافلة بالنجاحات في صفوف برشلونة، ثم تولى تدريب الفريق القطري بعد اعتزاله اللعب في 2019.

وفي أبريل الماضي، قاد تشافي السد للفوز بلقب الدوري المحلي من دون هزيمة.

ورفض اللاعب السابق فرصة لتولي تدريب برشلونة في يناير 2020 بعد إقالة إرنستو فالفيردي، لكن التوقعات التي ربطته بقيادة الجهاز الفني الكتالوني استمرت حتى بعد تولي كومان المهمة في أعقاب رحيل كيكي سيتين، أغسطس 2020.

وقاد كومان برشلونة للحصول على المركز الثالث في الدوري الإسباني والفوز بكأس ملك إسبانيا في أول موسم له معه، لكن الفريق تعثر في الموسم الحالي بعد أن أضطر للاستغناء عن خدمات قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الوقت الذي تعرض به لصعوبات مالية كبيرة.

وحاليا يحتل برشلونة المركز التاسع بين فرق الدوري المحلي برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، متخلفا بـ9 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة وبفارق 8 نقاط عن غريمه الأكبر ريال مدريد، الذي فاز في لقاء القمة بين العملاقين 2-1.

وفي دوري أبطال أوروبا يحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونيخ الألماني، وله 6 نقاط بعد أول 4 جولات.