وسيغيب "البرغوث" للمباراة الثانية توالياً عقب عدم مشاركته أمام لايبزيغ الألماني، الأربعاء، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تعرضه لإصابة مزدوجة في فخذه وركبته، تم إدراج اسم نجم برشلونة الإسباني السابق، الخميس، ضمن قائمة اللاعبين الدوليين للدفاع عن قميص المنتخب الأرجنتيني أمام الأوروغواي في 12 الشهر الحالي والبرازيل في 16 منه، وذلك ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأكد بوكيتينو خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عشية مباراته أمام بوردو، أن ميسي "سيلتحق بمنتخب الأرجنتين وسنرى ما إذا كان بإمكانه أن يلعب".

وسيكون اللقاء أمام بوردو هو الرابع الذي يغيب عنه الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات والبالغ 34 عاماً منذ انضمامه إلى نادي العاصمة هذا الصيف بسبب الإصابة، بعد مباريات متز ومونبلييه في نهاية سبتمبر في الـ "ليغ1" (كدمة في الركبة اليسرى) ولايبزيغ في المسابقة القارية الأم.

وكان سان جرمان أشار في بيان إلى أن ميسي واصل علاجه، الجمعة، في مركز التدريب من "آلام وأوتار الركبة".