وتعرض ديمبيلي لإصابة في فخذه الأيسر خلال مباراة فوز النادي الكتالوني على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 1-صفر، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة القارية الأم.

ودفع المدرب الموقت لبرشلونة سيرجي بارغوان الذي حلّ بدلاً من الهولندي رونالد كومان المقال من منصبه بسبب تردي النتائج، في الدقيقة 65 بدلاً من غافي.

وتُلاحق لعنة الإصابات اللاعب البالغ 24 عامًا منذ وصوله إلى ملعب "كامب نو" في عام 2017 في صفقة قدرت قيمتها بـ 105 ملايين يورو (121 مليون دولار)، بالإضافة إلى 40 مليون يورو مكافآت.

وأفاد برشلونة، الذي يبحث عن مدرب جديد في شخص لاعبه القديم تشافي هرنانديز مدرب السدَ القطري حالياً، بأن ديمبيلي سيغيب عن المباراة أمام المضيف سلتا فيغو، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ13، من دون تقديم تعليمات إضافية حول مدة غيابه.