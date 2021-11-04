وافتتح ماركو رويس التسجيل لدورتموند (37 من ركلة جزاء)، قبل أن يعود أياكس من بعيد بثلاثية تناوب على تسجيلها الصربي دوسان تاديتش (72)، الإيفواري سيباستيان هالر (84)، ودافي كلاسن (90+3).

وبهذا الفوز، رفع أياكس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما بقي دورتموند ثانياً مع ست نقاط.

وفي العاصمة البرتغالية، أبقى سبورتينغ على آماله في التأهل برباعية في مرمى ضيفه بشيكتاش التركي.

وسجل أهداف سبورتينغ بيدرو جونسالفيس (31 من ركلة جزاء و38)، قبل أن يضيف باولينيو الهدف الثالث (41)، والإسباني بابلو سارابيا الرابع (56).

واحتل سبورتينغ المركز الثالث بست نقاط أيضاً بفارق الأهداف عن دورتموند، فيما بقي بشيكتاش رابعاً مع صفر نقاط.