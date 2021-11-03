وتقدم أتلانتا في الدقيقة 12 عندما انطلق دوفان زاباتا إلى قلب الملعب من اليسار ومرر إلى يوسيب إيليتشيتش ومرت تسديدة اللاعب السلوفيني من أسفل جسد ديفيد دي خيا حارس يونايتد.

وأدرك يونايتد، الذي اضطر لإجراء تغيير بعد إصابة المدافع الفرنسي رفائيل فاران، التعادل بهدف رائع في نهاية الشوط الأول، حيث هز رونالدو الشباك بعد تبادل سلس للتمريرات.

لكن الفريق القادم من برجامو استعاد تفوقه في الدقيقة 56 عندما انطلق زاباتا متجاوزا هاري مجواير داخل منطقة الجزاء ليسدد في مرمى دي خيا. ورفع مساعد الحكم الراية مشيرا إلى وجود تسلل لكن الهدف احتسب بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سدد رونالدو كرة من عند حافة منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق الإيطالي ومنحت نقطة ثمينة لفريق المدرب أولي جونار سولشار.