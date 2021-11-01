وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الفريق الباريسي "لا يعتقدون" أن التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما "فكرة من الخيال بعد الآن"، مما يعني أن إمكانية فسخ عقده أصبحت أمرا ممكنا.

وبعد 4 أشهر من انضمامه إلى باريس سان جرمان، لم يظهر راموس بعد في مباراة رسمية مع النادي الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "الوضع سيء للغاية لدرجة أن مسؤولي النادي لا يستبعدون الفراق مع قائد ريال مدريد السابق".

وغاب راموس عن الملاعب بسبب إصابة لم تسمح له بالمشاركة في أي مباراة رسمية منذ 5 مايو.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لسان جرمان قال في وقت سابق: "نعرف أن راموس كان يعاني من إصابة.. كنا نعلم أنه يعاني من مشكلة ونعرف ما يحدث هنا".

يشار إلى أن عقد راموس مع فريق "عاصمة الأنوار" يمتد حتى عام 2023.