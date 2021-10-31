وعانى اللاعب الأرجنتيني ألما في الصدر وصعوبة في التنفس، خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، السبت، وغادر الملعب في سيارة إسعاف حيث نقل إلى المستشفى.

وبدا المشهد مخيفا، وأعاد إلى الأذهان مأساة كريستيان إريكسن لاعب الوسط الدنماركي، الذي سقط على أرض الملعب أثناء مباراة في بطولة أوروبا الصيف الماضي بسبب أزمة قلبية، وأنقذ في اللحظات الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية أن أغويرو صاحب الـ33 عاما "عانى أيضا ارتفاع معدل ضربات القلب"، أثناء أزمته في ملعب "كامب نو".

وقالت صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية إن الاختبارات التي جرت في مستشفى برشلونة أظهرت أن أغويرو "يعاني عدم انتظام ضربات القلب".

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يحتاج إلى الخضوع لمزيد من الاختبارات في الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة حجم المشكلة التي ألمت به.

كما أفادت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن "عدم انتظام ضربات القلب قد لا يشكل أي خطر على المهاجم، لكنه بالمثل قد يكون مؤشرا على المزيد من مشاكل القلب".

وفي أعقاب الواقعة المقلقة، قال برشلونة، الذي ضم اللاعب الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي، على "تويتر"، إن "أغويرو أبلغ عن ألم في الصدر، ونقل إلى المستشفى لإجراء فحوص على القلب".