وتألق أنخيل دي ماريا خلال اللقاء المثير، بعدما صنع الهدف الأول وسجل الثاني عقب خروج ميسي.

وفي غياب كيليان مبابي الذي يعاني من المرض، تألق دي ماريا طوال المباراة وصنع هدف التعادل لزميله ماركينيوس ثم أضاف الثاني قبل دقيقتين من النهاية، بعدما سجل جوناثان دافيد هدف ليل الوحيد.

وبعد مغادرة ميسي الملعب في بداية الشوط الثاني بسبب مشكلة عضلية، تألق الجناح الأرجنتيني ليرفع رصيد نادي العاصمة إلى 31 نقطة من 12 مباراة، متقدما بفارق 10 نقاط على لانس صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ليل حامل اللقب المركز 11 برصيد 15 نقطة.

وسنحت عدة فرص للفريقين في شوط أول ممتع، لكن ليل أظهر المزيد من القوة وأجبر الحارس جانلويجي دوناروما على التصدي لفرصة خطيرة من بوراك يلماظ في الدقيقة الأولى.

ونجح ليل في هز الشباك في الدقيقة 31، عندما تابع دافيد بقدمه اليمنى تمريرة عرضية من يلماظ، ليضع الكرة في سقف المرمى من مدى قريب.

وغادر ميسي، الذي لم يسجل في 5 مباريات بالدوري مع سان جرمان، بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني ليحل محله مواطنه ماورو إيكاردي، حيث بدا أنه لا يزال يعاني من مشكلة عضلية أجبرته على الغياب عن تدريب الخميس.

واقترب ليل من مضاعفة النتيجة عبر دافيد، لكن دوناروما أنقذ مرماه ببراعة مرة أخرى ليحافظ على بقاء فريقه في المباراة.

وتألق الحارس الإيطالي مرة أخرى ليبعد تسديدة من يلماظ قبل مرور ساعة من البداية بقليل.

لكن دي ماريا ونيمار شكلا خطورة على مرمى الضيوف مع بداية سان جرمان في زيادة الضغط، الذي أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 74 عندما حول ماركينيوس تمريرة عرضية من دي ماريا بتسديدة مباشرة في المرمى ليجعل النتيجة 1-1.

وكاد سان جرمان أن يسجل هدف الفوز بعدها بخمس دقائق، لكن إيفو غربيتش تصدى بقدمه اليمنى لتسديدة منخفضة من إيكاردي.

وجاء هدف الفوز بعدها بقليل عندما وضع دي ماريا الكرة بهدوء في مرمى غربيتش، بعد تمريرة قصيرة ومنخفضة من نيمار داخل منطقة الجزاء.