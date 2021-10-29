ورفع الفريق ريال سوسييداد رصيده إلى 24 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه مع أوساسونا، وعن إشبيلية الذي حقق النتيجة ذاتها مع ريال مايوركا، علما بأن ريال وإشبيلية يملكان مباراة مؤجلة.

ويدين سوسييداد بالفوز إلى حارس مرماه الأسترالي الدولي ماتيو راين الذي تصدى لأكثر من محاولة خطرة لأصحاب الأرض أبرزها لدينيس سواريس (5) وإياغو إسباس ونوليتو توليا في الدقيقة 58، قبل أن يفتتح السويدي الكسندر إيزاك التسجيل في الدقيقة 54 بعد تسديدة البلجيكي عدنان يانوزاي ويضيف إريتز إلوستوندو الهدف الثاني من كرة رأسية (79).

ويتألق إيزاك بشكل لافت خلال الشهر الحالي حيث سجل في مبارياته فريقه الثلاث الأخيرة بعد زيارته الشباك في مرمى شتورم غراتس النمساوي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفي مرمى أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى تسجيله هدفين لمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

ومنذ خسارته مباراته الافتتاحية في الدوري هذا الموسم أمام برشلونة 2-4، لم يخسر سوسييداد في مبارياته العشر التالية كما حافظ على نظافة شباكه في سبع منها.

وأهدر أتلتيكو مدريد فرصة الاقتراب 3 نقاط من المتصدر بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه ليفانتي 2-2.

تقدم فريق العاصمة الإسبانية مرتين: الأولى عبر الفرنسي أنتوان غريزمان (12) لكن ليفانتي أدرك التعادل بواسطة المقدوني إينيس برادي (37 من ركلة جزاء.

ومنح المهاجم البرازيلي الشاب ماتيوس كونيا المنتقل إليه هذا الموسم قادما من هرتا برلين الألماني هدف التقدم مجددا في الدقيقة 76.

تبع ذلك طرد مدرب أتلتيكو دييغو سيمويني بعد الهدف بأربع دقائق. لكن ليفانتي انتزع نقطة في الرمق الأخير بتسجيله هدف التعادل بواسطة برادي أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وتعادل غرناطة مع خيتافي 1-1.