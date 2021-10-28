وأوضحت الصحيفة الشهيرة في مقال بعنوان "تم اختيار تشافي ليحل محل كومان"، أن لابورتا كان يضع، منذ 3 أسابيع، اسم اللاعب السابق للفريق الكتالوني، في مفكرته، بعد أن بدأت إقالة المدرب الهولندي تلوح في الأفق.

وذكرت "ماركا" أن لابورتا اتصل شخصيا بتشافي (41 عاما) لمعرفة مدى استعداداه لتدريب الفريق.

وأضافت: "الجواب كان بالإيجاب بدون شروط، أخبره أنه مستعد لتولي الفريق رغم اللحظات الصعبة التي يمر منها النادي".

وذكرت مصادر الصحيفة أن التفاصيل بين الطرفين يجب أن تكون سلسة، حيث سيكون على تشافي تحديد أتعابه والطاقم الذي سيرافقه، إلى جانب النظر في فسخ عقده مع السد القطري.

من جهتها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن إدارة "البارسا" تسابق الزمن ليكون تشافي هيرنانديز جالسا على مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء المقبل في مباراة دينامو كييف الأوكراني لحساب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن تشافي يرتبط بعقد مع السد إلى غاية عام 2023، ولا يتضمن أي شرط جزائي.

وأعلن نادي برشلونة، مساء الأربعاء، إقالة كومان من منصبه، بعد الخسارة صفر-1 أمام رايو فايكانو.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بـ6 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر الذي انتصر على الفريق الكتالوني 2-1 في "كامب نو"، الأحد.