وعقب الخسارة على أرضه أمام منافسه التقليدي ريال مدريد، الأحد، ستزيد هزيمة اليوم الضغوط على رونالدو كومان مدرب برشلونة الذي فاز مرتين فقط في آخر 7 مباريات بالدوري، ويحتل المركز التاسع في الترتيب برصيد 15 نقطة.

وسجل المهاجم الكولومبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30، بعدما فقد سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة الكرة في وسط الملعب وسمح لرايو بشن هجمة مرتدة أدت للهدف.

وبعد مراوغة المدافع جيرارد بيكيه، وضع فالكاو الكرة بشكل رائع في المرمى من مدى قريب.

وسنحت فرصة كبيرة لبرشلونة لإدراك التعادل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكن ستول ديميترفيسكي حارس رايو تصدى لتسديدة ممفيس ديباي.

وتماسك رايو ليحقق انتصاره الأول في الدوري على برشلونة منذ 19 عاما، ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة على أرضه هذا الموسم، حيث فاز بكافة مبارياته الخمس على ملعبه.

ويحتل الفريق المركز الخامس في الترتيب برصيد 19 نقطة من 11 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين فقط عن المتصدرين إشبيلية وريال سوسيداد.