وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الأغنية جاءت بعد الفوز الكبير لليفربول على مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بخماسية نظيفة، سجل منها "مو" 3 أهداف.

ويبصم نجم المنتخب المصري على أداء جيد ولافت للأنظار، منذ بداية الموسم الحالي، حيث تمكن من التسجيل 15 مرة خلال 12 مباراة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في صيف 2023، وما يزال مستقبله مع الفريق الإنجليزي غير مؤكد، في ظل حديث وسائل الإعلام عن اشتراطه الحصول على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويقول أنصار ليفربول إن صلاح يستحق راتبا جديدا ومغريا، وحثوا ملاك النادي، وتحديدا جون هنري مالك شركة "FSG" على الموافقة على الشروط الجديدة.

وعبر عشاق ليفربول عن هذه المطالب في أغنية جديدة، يقولون فيها: "المصري الرائع هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي".

وتتابع الأغنية: "جون هنري اعطه ما يستحق.. مو صلاح هو الأفضل على وجه الأرض".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يغني فيها جمهور ليفربول لمحمد صلاح، حيث ظهرت العديد من الأغاني في موسمه الأول مع الفريق، الذي سجل فيه 44 هدفا في جميع البطولات.