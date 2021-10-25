فقد عانى الشياطيين الحمر من خسائر مذلة عديدة، أكثرها على يد جاره مانشستر سيتي.

وعبر تاريخه الطويل، تعرض مانشستر يونايتد لعشر خسائر مذلة على أرضه، من بينها 3 نتائج بواقع صفر مقابل 5 أهداف، و3 نتائج بواقع هدف مقابل 6 أهداف، ونتيجتان بواقع صفر مقابل 6 أهداف وواحدة بواقع هدفان مقابل 7 أهداف، ومثلها بواقع هدف مقابل 7 أهداف.

ويمكن استعراض النتائج لهذه الخسائر العشرة على النحو التالي:

خسر مانشستر يونايتد بواقع صفر مقابل 5 أهداف أول مرة في مارس عام 1893 أمام فريق صندرلند.

وفي فبراير من العام 1955 خسر أمام مانشستر سيتي بالنتيجة نفسها، قبل أن يخسر في أكتوبر الجاري (2021) أمام ليفربول بالنتيجة ذاتها.

هدف مقابل 6

بهذه النتيجة خسر مانشستر يونايتد، في ديربي مدينة مانشستر، أمام مانشستر سيتي في يونيو عام 1926، وعاد ليخسر بالنتيجة ذاتها مع نفس الفريق في أكتوبر 2011.

وفي أكتوبر 2020، خسر بالنتيجة نفسها أمام توتنهام هوتسبر.

صفر مقابل 6

بهذه النتيجة خسر الشياطين الحمر أمام كل من أستون فيلا في مارس 1914 وأمام هدرسفيلد في سبتمبر 1930.

هدفان مقابل 7

خسر المان يونايتد أمام شيفيلد وينزداي بهذه النتيجة في فبراير 1961.

هدف مقابل 7

بهذه النتيجة خسر مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في سبتمبر 1927.

ويلاحظ أن شهر أكتوبر هو الأسوأ في هذه النتائج، حيث خسر اليونايتد بقسوة 3 مرات، بينما خسر مرتين في سبتمبر ومثلهما في مارس وفبراير، بينما خسر مرة واحدة بقسوة في يناير.