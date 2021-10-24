ويدين ريال مدريد بالعودة منتصراً من ملعبه غريمه الكاتالوني مرتين على التوالي للمرة الثالثة فقط في تاريخه (الأولى عامي 1929 و1930 والثانية بين 1963 و1965 حين فاز ثلاث مرات متتالية في ملعب غريمه)، الى الوافد الجديد النمساوي دافيد ألابا ولوكاس فاسكيس اللذين سجلا الهدفين (32 و4+90).

وقلص الوافد الجديد البديل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الفارق (7+90) من دون أن يمنع الهزيمة عن النادي الكاتالوني.