وكان مرتضى منصور، قد قدم طعنا ضد قرار وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلسه.

وطالب في دعوته القضائية بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم "694" بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي جاء بمادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

كما أقام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة، طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

ونشر منصور، صباح الأحد، تغريدة على حسابه في تويتر، أوضح فيها أنه سيصدر بيانا "مهما" بشأن آخر التطورات المتعلقة بقرار المحكمة.