وفي مقابلة مع "سكاي سبورتس"، هاجم رونالدو منتقديه بحدة، ووعد "بإسكاتهم جميعا" بقميص مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو: "بعض الأشخاص لا يريدون أن يروني أسجل الأهداف لأنهم لا يحبونني. أنا أفوز بكل شيء لذلك لن أقلق بشأن من ينتقدني".

وأضاف: "أنا أذهب للنوم وضميري مرتاح كل يوم، لأنني سأستمر بإغلاق أفواه المنتقدين وأحقق الانتصارات".

وضرب رونالدو مثلا "غريبا"، للتعبير عن تفوقه في كرة القدم، وأن تعرضه للانتقادات أمر طبيعي جدا.

وقال رونالدو: "سأعطيك مثلا. لو كنت في المدرسة، وأنت أفضل الطلاب، ثم ذهبت وسألت أسوأ طالب في المدرسة، فسيقول لك أنه لا يطيق الطالب الأفضل".

وتنتظر الجماهير رونالدو أمام ليفربول، في مواجهة سيحاول فيها الهداف البرتغالي ترك بصمة فيها، وممارسة هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف.