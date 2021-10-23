ويرتبط صلاح، الذي يتقاسم هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم بسبعة أهداف، بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023.

وقال صلاح (29 عاما) لشبكة سكاي سبورتس: "أود البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. الأمر ليس بيدي".

وتابع: "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن".

وأضاف: "الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني حزينا للغاية. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

وسيحل ليفربول، صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن تشلسي المتصدر، الأحد، ضيفا على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز السادس ويتأخر بأربع نقاط خلف غريمه ليفربول بعد ثماني مباريات.