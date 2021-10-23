وتضررت أجزاء من الملعب واشتعلت النيران في شباك المرمى حين اجتاح مشجعون أرض الملعب خلال الإحماء، مما أجبر اللاعبين في النهاية على العودة لغرف الملابس.

ورفع مشجعون لسانت إيتيان، الذي يتذيل الترتيب، لافتات تنتقد المدرب كلود بويل. وقال بويل قبل المباراة إنه لا يعاني من أي ضغوط، وطالب الجماهير بدعم الفريق.

وأضاف: "سنلعب على أرضنا ويجب أن نفرض الضغط على المنافس وليس خلق أجواء تقوض فريقنا. لا أعاني من أي ضغوط. أركز تماما في عملي وقيادة الفريق لتقديم أفضل أداء ممكن".

وتعافى سانت إيتيان من التأخر بهدفين وتعادل 2-2 بفضل هدف في الوقت بدل الضائع من البديل ميكائيل نادي.

وأصبح رصيد سانت إيتيان خمس نقاط من 11 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان، بينما يأتي أنجيه في المركز الرابع وله 17 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.