وكان الزمالك قد فاز ذهاباً أيضاً في نيروبي بنتيجة 1-صفر، ثم جدد الجمعة تفوقه على منافسه الكيني بفضل ثنائية يوسف إبراهيم "أوباما" (11 و74)، وهدفي التونسي سيف الدين الجزيري (19) والمغربي أشرف بن شرقي (72).

وجاء الشوط الأول متوسطاً من الناحية الفنية مع سيطرة من جانب لاعبي الزمالك الأخطر جماعياً وفردياً، وقد استثمروا هذه الأفضلية باكراً في الدقيقة 11 من خطأ للحارس في إبعاد الكرة من أمام مرماه، فوصلت إلى أوباما الذي أرسلها رأسية في منتصف المرمى الخالي من حارسه.

واستمر التفوق للزمالك رغم محاولات الضيوف في العودة بالنتيجة، لكن اندفاعهم الهجومي فتح المجال أمام صاحب الأرض للانطلاق بهجمة مرتدة انتهت بتمريرة من أشرف بن شرقي خلف الدفاع إلى أحمد سيد "زيزو" الذي عكس الكرة عرضية لتصل إلى الجزيري، فحولها برأسه على يمين الحارس (19).

وهدأ ايقاع المباراة بعدما اطمئن لاعبو الزمالك على النتيجة، مما فتح المجال أمام الضيوف لفرض أفضليتهم الميدانية، لكن من دون فعالية هجومية أو خطورة على مرمى محمود أبو جبل.

واعتمد لاعبو الزمالك على الهجمات المرتدة، ومن إحداها أهدر بن شرقي فرصة سهلة في الدقيقة 57 بعد كرة عرضية من الجزيري سددها في جسد الحارس والمرمى خالي تماماً.

وتحسن أداء لاعبي الزمالك بفعل تغييرات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مما ساهم في تأمين النتيجة بهدف ثالث بعد عرضية من القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لبن شرقي الخالي من الرقابة، فسدد الكرة على يمين الحارس (72)، قبل أن يضيف أوباما الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 74، مستغلاً عرضية من زيزو ليسدد الكرة على يمين الحارس.