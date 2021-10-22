واستطاع محمد ابن المنوفية، البالغ من العمر 24 عاما، أن يحصل على جوائز دولية كثيرة، وهو مصمم على التعامل كشخص طبيعي ليست لديه أي مشاكل صحية، بل إنه في بعض الأحيان كان يفعل ما لا يستطيع أن يفعله غيره من الأسوياء.



يقول محمد لـ"سكاي نيوز عربية": "تعلمت الاعتماد على نفسي في كل شيء، ولا أشعر أني أقل من أحد، ومع ممارسة الرياضة وجدت أن جسمي أصبح ممشوقا فاهتممت بنظام الأكل، والشرب، والصحة العامة، وأكسبتني الرياضة قدرة على التعامل مع الناس، وفكرة المكسب والخسارة علمتني الروح الرياضية".

الثقة بالنفس

ويضيف محمد كرم، الذي يعمل مساعد مدرب في إحدى المدارس الفكرية: "الرياضة أكسبتني صفات القيادة فتميزي الرياضي جعل المدربين يطلبون مني قيادة عمليات الإحماء في التمارين ما أكسبتني صفة القيادة، وزادت ثقتي في نفسي أكثر وأكثر".

وتابع: "عندما كنت أقوم بالغطس كنت أستمتع جدا بهذا العالم، بأسماكه وألوانه وشعبه المرجانية، فقررت أن أمارس هذه الرياضة على مستوى احترافي، وتعلمت منها الانتباه والتركيز الضروريين لمعرفة نسبة الأكسجين خلال الغوص، كذلك علمتني هذه الرياضة عدم الخوف، وأردت أن أستكشف هذا العالم بشكل أكبر وزادت ثقتي في نفسي حتى أني أردت أن أصل لشيء لم يصله أحد قبلي".

ويردف محمد: "أهدي شهادتي الدولية في الغطس للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا أريد أن أكون بطلا وأن يفخر بي الرئيس، كما يفخر بحمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، فأنا لا ينقصني شيء ومتميز، ورياضة الغوص ممتعة بالنسبة لي، وسأعمل جاهدا حتى يفرح بي أبي وأمي التي أعتبرها أما مثالية، كما سأبذل كل جهدي حتى تفخر بي بلدي مصر".

من جانبه، يؤكد الكابتن شحاته حجاح، مدرب الغوص الخاص بمحمد كرم لـ"سكاي نيوز عربية"، أن محمد يعد أول شخص على مستوى مصر والشرق الأوسط يحصل على شهادة دولية من اتحاد مدربي الغوص المحترفين، مضيفا أنه "لم يصلنا أن أحدا على مستوى العالم قد حصل على هذه الشهادة".

وحول كيفية تدريب محمد، يؤكد مدرب الغوص أن "محمد كان لديه شغف بالغطس، وبدأت أعطيه فكرة عن هذه الرياضة وأمده بمقاطع مصورة حتى يتهيأ لهذا الجو، ما جعل المرحلة التحضيرية تستغرق وقتا أطول من التدريب العملي المباشر".

ويبين أن "محمد كرم يتميز بقدرة عالية على التذكر والتركيز، ولم أقابل مشاكل كبيرة في تأهيله وتدريبه، فهو سريع الاستجابة في التنفيذ العملي، حتى أنه أجاد بسرعة التدريب على مساعدة الناس تحت الماء لو نفد الهواء منهم، وحصل على شهادة دولية تؤكد قدرته على الغطس تحت الماء حتى عمق 12 مترا".

من جهتها، قالت إلهام عبد الغفار والدة البطل محمد كرم، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن محمد فاز بالعديد من الجوائز الدولية، فقد حقق أربع ميداليات في البطولة العربية للسباحة التي أقيمت بسوريا في 2010، وفي عام 2014 حصل على المركز الثالث في مسابقة للجري بالولايات المتحدة، كما فاز بالمركز الثالث في بطولة لكرة اليد أقيمت عام 2015 بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة. وفي 2017، حصل على المركز السابع على مستوى العالم في مسابقة دولية للسباحة أقيمت بالمكسيك.

وتابعت: "كما حصل على المركز الثالث عام 2018 في أبوظبي في بطولة ترياثلون التي تشمل الجري والدراجات والسباحة، كما أنه مرشح لعبور المانش، وهو يدرس في السنة الخامسة في معهد فنون الباليه، وقد اجتاز تدريبات الألف قائد أفريقي، كما يقوم برقصات شعبية على مسرح سيد درويش ومسرح الأوبرا، وكذلك في جامعة القاهرة وهو يعمل مساعد مدرب في المدرسة الفكرية وحصل على شهادة التلمذة الصناعية.