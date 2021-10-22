وظهر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهو يجري في شوارع ليفربول، مرتديا معطفا أزرقا رياضيا، بينما ظهر خلفه عدد من الشبان والشابات وهم يلاحقونه بالجري.

وكشفت مصادر محلية لاحقا، أن صلاح كان يصور إعلانا للإحدى شركات المشروبات الغازية، في شوارع ليفربول.

وظهر صلاح بعدها برفقة وكيل أعماله، الكولومبي رامي عباس، في شوارع الحي الصيني بمدينة ليفربول، حيث موقع التصوير.

يذكر أن صلاح وعباس يخوضان مفاوضات "حاسمة" مع إدارة ليفربول، من أجل توقيع عقد جديد براتب سنوي هو الأعلى بتاريخ النادي.