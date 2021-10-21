ومنح ماريو باشاليتش التقدم لأتلانتا في الدقيقة 15 من مدى قريب بعد تمريرة عرضية منخفضة من دافيدي زاباكوستا وبدا يونايتد، الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، فاقدا الثقة.

ولم يكن مفاجئا أن يضاعف الفريق الإيطالي تقدمه في الدقيقة 29 بعد أن ارتقى مريه دميرال عند القائم القريب ليسدد بضربة رأس في الشباك عقب ركلة ركنية نفذها تون كوبمانرز.

وأضاع فريد وماركوس راشفورد فرصا جيدة لصالح يونايتد قبل الاستراحة لكن الفريق صاحب الأرض عاد لأجواء المباراة في الدقيقة 53.

ومرر برونو فرنانديز كرة ذكية إلى راشفورد الذي انطلق إلى قلب الملعب من اليسار وسدد في الزاوية البعيدة.

وأدرك يونايتد التعادل عندما وضع هاري مجواير الكرة في الشباك عند القائم البعيد بعد أن فشل دفاع أتلانتا في إبعاد كرة من فرنانديز داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الانتصار عندما أرسل لوك شو تمريرة عرضية رائعة من اليسار وارتقى رونالدو بطريقة مذهلة ليسدد برأسه بإتقان في شباك الحارس خوان موسو.

ويتصدر يونايتد المجموعة بعد ثلاث مباريات برصيد ست نقاط ويتأخر عنه أتلانتا وفياريال بنقطتين.