وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل أهدافا في 9 مباريات متتالية، اثنين منهما في المباراة نفسها، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، وختم المباراة أيضا بهدف من ركلة جزاء، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كما حطم "الفرعون" الرقم القياسي لستيفن جيرارد، كأفضل هداف لليفربول في دوري أبطال أوروبا، وفق ما ذكر موقع "ذيس إز أنفيلد" المعني بأخبار ليفربول.

ورفع الهدفان رصيد صلاح إلى 31 هدفا في دوري أبطال أوروبا لليفربول، في 48 مباراة فقط، مما يجعله يتقدم على جيرارد، باعتباره الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا.

وسجل جيرارد 30 هدفا في 87 مباراة، مما جعل إنجاز صلاح أكثر إثارة للإعجاب، بعد تجاوز الرقم في 39 مباراة أقل، على الرغم من المراكز المختلفة التي احتلها كل منهما.