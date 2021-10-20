ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بست نقاط خلف شريف، الذي خسر 3-1 على ملعب إنتر ميلان الذي يملك أربع نقاط.

وكان في الملعب العديد من اللاعبين البرازيليين من الفريقين، لكن فينيسيوس جونيور ورودريجو خطفا الأضواء بعد مشاركتهما من البداية في الهجوم إلى جوار كريم بنزيمة.

وصمد شاختار حتى حول سيرخي كريفتسوف تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيز بالخطأ في مرماه بعد ضغط من بنزيمة في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني أحرز فينيسيوس هدفين خلال خمس دقائق. وجاء الأول من لمسة بسيطة نحو المرمى بعد تمريرة رائعة من لوكا مودريتش والثاني بمجهود فردي بعد مراوغته لثلاثة مدافعين.

ومرر فينيسيوس الكرة لمواطنه رودريجو ليحرز الهدف الرابع قبل أن يحسم بنزيمة الفوز للضيوف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.