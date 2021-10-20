وافتتح صلاح التسجيل بتسديدة أبدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة الثامنة وأضاف نابي كيتا هدفا آخر بتسديدة صاروخية بعد خمس دقائق أخرى، لكن دفاع ليفربول انهار ورد أتليتيكو بقوة.

وحول جريزمان تسديدة من كوكي إلى الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 20 ليقلص الفارق وبعد 14 دقيقة أخرى عادل النتيجة للفريق الإسباني، لكنه طُرد بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني بسبب تدخل متهور وغير ضروري أصاب رأس روبرتو فيرمينو.

وأعاد صلاح ليفربول إلى المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 78 وحصل أتليتيكو على ركلة جزاء مماثلة أُلغيت بعد مراجعة الفيديو، وصمد الفريق الإنجليزي بعدها ليظل في صدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط، متقدما بخمس نقاط على أتليتيكو صاحب المركز الثاني.