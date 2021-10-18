وجاءت دعوة صلاح للمشاركة في تقديم جائزة إيرثشوت، وهي جائزة بيئية عالمية مرموقة أطلقها الأمير ويليام والسير ديفيد أتينبورو العام الماضي.

ويقدم الحفل 5 جوائز، قيمتها مليون جنيه أسترليني، لخمسة مشاريع مستقلة تعمل بشكل رائد في حماية البيئة والمساهمة في صناعة التغيير على مستوى المناخ والتلوث البيئي.

ماذا قال صلاح؟

ووقف صلاح ليقدم الجائزة البيئية، وقال باللغة الإنجليزية في كلمته: "أنا متحمس لمنح هذه الجائزة لأنني نشأت بالقرب من المياه والبحر الأبيض المتوسط (في مصر)، ​​وهو أمر حيوي للحياة في المنطقة، تماما مثل جميع بحار ومحيطات كوكبنا".

وأضاف: "بحلول نهاية القرن، قد يكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط ما لم نفعل شيئا الآن.. إنه أمر مخيف. لكن المتأهلين للتصفيات النهائية [لهذه الجائزة] وجدوا حلولا بارعة لإحياء محيطاتنا".

مفاجأة من الفائز

ثم جاءت المفاجأة من الفائز بالجائزة، الذي وجه رسالة إلى محمد صلاح، لاقت تحية كبيرة وتصفيقا حارا من الحضور الكبار.

وبعد إعلان صلاح فوز منظمة "كورال فيتا" بالجائزة البيئية في فئة المحيطات، قال مقدم الحفل ديرموت أوليري: "مبروك لكما سام وغايتور، أنت يا غايتور أعلم أنك مشجع كبير لليفربول، لذلك فإن تقديم الجائزة من قبل محمد صلاح يعني لك الكثير".

ورد غايتور هالبيرن، أحد مؤسسي المنظمة الفائزة مستخدما عبارة "لن تمشي وحيدا" التي تستخدم بين جماهير نادي ليفربول: "لن تمشي وحدك أبدا يا مو (صلاح) أنا أحبك"، مما أدى لتصفيق حاد من الجماهير وابتسامة عريضة لصلاح.