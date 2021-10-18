ورغم السماح بحضور الجماهير بسعة كاملة لأول مرة منذ مارس 2020 امتلأت نصف المدرجات فقط وساد الصمت بعد 5 دقائق من البداية حين سجل خوسيه جايا الهدف الأول لفالنسيا بتسديدة من مسافة بعيدة.

ورد برشلونة بقوة وأدرك فاتي التعادل في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

وسقط المهاجم الصاعد داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة غايا قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول ونفذ ممفيس ديباي ركلة الجزاء بنجاح.

وسدد كارلوس سولير في إطار المرمى خلال محاولات فالنسيا للتعادل، لكن صاحب الضيافة ضمن الانتصار حين سجل البديل فيليب كوتينيو من مسافة قريبة قبل 5 دقائق على النهاية.

وقال لاعب الوسط فرينكي دي يونغ "كان من المهم حقا تحقيق الفوز، إنه أسبوع محوري في الموسم وبدأناه جيدا".

وأضاف: "نحتاج لتعزيز ثقتنا وهذا مهم من أجل الفريق. من الصعب دائما استقبال هدف مبكر لكن رد فعلنا كان جيدا ولعبنا بندية وتصرفنا بشكل ممتاز".

وصعد فريق المدرب رونالد كومان للمركز السابع برصيد 15 نقطة بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ريال سوسيداد وتتبقى مباراة لبرشلونة.