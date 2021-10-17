وتوجه المدافع الإسباني سيرجيو ريغويلون لحكم المباراة، وطلب منه إيقاف المباراة، بعد تعرض أحد مشجعي نيوكاسل لأزمة قلبية على المدرجات.

واستؤنفت مباراة نيوكاسل وضيفه توتنهام في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي بعد نقل المشجع المصاب بأزمة قلبية في المدرجات إلى المستشفى، بعدما توقفت بسببه المباراة في الدقيقة 40.

وفي الوقت الذي كان فيه توتنهام يتهيأ إلى تنفيذ ركلة ركنية عبر نجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، توجه المدافع ريغويلون إلى حكم المباراة أندري مارينر، ليبلغه معاناة أحد المشجعين من أزمة قلبية في مدرجات الملعب، فيما توجه زملاؤه إلى دكة بدلاء فريقهم لمطالبة جهازه الطبي بالتوجه إلى المدرجات المقابلة لإسعاف المشجع.

وطالب الحكم أيضا الطاقم الطبي للفريقين للمساعدة فذهب أحدهما بجهاز إنعاش القلب لمساعدة المشجع.

وطالب الحكم اللاعبين بالتجمع بجوار دكة بدلاء فريقيهما قبل أن يطالبهم بالعودة الى غرف الملابس.

وعاد الفريقان إلى الملعب بعد 10 دقائق عقب نقل المشجع إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكانت نتيجة المباراة تقدم توتنهام 2-1.