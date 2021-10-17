ولكن حقيقة الأمر هي أن حصول صلاح على جائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، أمر مستبعد هذا العام.

الجائزة الأهم في عالم كرة القدم، تمنح نهاية كل عام، تكريما للاعب الأفضل في عالم كرة القدم خلال السنة، ولكنها بالحقيقة تكون تتويجا لأداء اللاعبين خلال نهاية الموسم الماضي، وليس لبداية الموسم الجاري.

لذلك الأقرب للجائزة، وفقا للخبراء، هم اللاعبون الذين حققوا الألقاب الموسم الماضي، المحلية منها والقارية.

وبالرغم من أدائه المبهر، إلا أن صلاح فشل بتحقيق أي لقب شخصي، أو مع فريقه، خلال عام 2021.

مع ليفربول، صلاح فشل بتحقيق أي لقب هذا العام، واكتفى بالمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وودع دوري الأبطال على يد ريال مدريد الإسباني في ربع النهائي.

أما على الصعيد الشخصي، ففشل صلاح بتحقيق لقب هداف الدوري، متخلفا بهدف عن الإنجليزي هاري كين، وفي دوري أبطال أوروبا، حل ثالثا برصيد 6 أهداف، بفارق 4 أهداف عن النرويجي إيرلنغ هالاند.

ومع غياب الألقاب الفردية والجماعية خلال عام 2021، لن يكون مستواه "الاستثنائي" خلال انطلاق هذا الموسم، كافيا لترشيحه بشكل رئيسي للجائزة الأغلى.

من المرشحون الأبرز؟

المرشحون الأبرز للجائزة 4 لاعبين، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإيطالي جورجينيو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي كريم بنزيمة.

من ناحية الألقاب، جورجينيو هو الأبرز، فهو اللاعب الذي حقق اللقبين الأبرز خلال 2021، لقب دوري أبطال أوروبا مع تشلسي، ولقب كأس أوروبا مع منتخب إيطاليا.

ويعتبر ليونيل ميسي الأبرز من ناحية الأداء الشخصي والجماعي، فقد حقق لقب هداف الدوري الإسباني وتألق في موسمه الأخير مع برشلونة، ثم حقق اللقب المنشود مع منتخب بلاده، كوبا أميركا، و"خطفه" من الغريم البرازيلي.

الهداف البولندي ليفاندوفسكي كذلك سطر إنجازات كثيرة في 2021، وهي لقب الدوري الألماني، وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في الموسم الواحد بتاريخ الدوري، كما خطف جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

وبالرغم من أن فرصة صلاح تبدو "صعبة" لتحقيق الكرة الذهبية هذا الموسم، إلا أن استمراريته على هذا المستوى، وحصد لقب مع ليفربول نهاية العام، والوصول لمونديال 2022 مع منتخب بلاده، قد تكون عوامل كافية كي يكون العربي الوحيد الذي يتوج بالجائزة الأغلى.

وستمنح "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2021، يوم 29 نوفمبر المقبل.