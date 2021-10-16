وتسببت النتيجة في إنهاء سلسلة من 29 مباراة متتالية لمان يونايتد خارج أرضه دون هزيمة في الدوري حيث انهار في الدقائق الأخيرة، وبعد فترة قصيرة من إدراك التعادل.

وفي الوقت الذي قدم فيه كريستيانو رونالدو أداء هجوميا متواضعا، كانت أخطاء خط الدفاع وراء البقاء دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي، حيث حصد نقطة وحيدة من تسع نقاط متاحة.

وكان التعادل 2-2 يسيطر على اللقاء، قبل أن يسدد فاردي كرة قوية تستقر في الشباك في نهاية خمس دقائق مثيرة، ثم أضاف البديل باتسون داكا الهدف الرابع لصاحب الأرض في الوقت بدل الضائع.

وافتتح ميسون جرينوود التسجيل لمانشستر في الدقيقة 19 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من 20 متر.

لكن مان يونايتد دفع ثمن التمرير الخاطئ من الخط الخلفي، حيث خطف كليتشي إيهيناتشو من هاري مغواير ومرر إلى يوري تيليمانس الذي وضع الكرة عالية ومرت من فوق الحارس ديفيد دي خيا ودخلت المرمى.

وسجل تشالار سويونغو مدافع ليستر الهدف الثاني لأصحاب الأرض من مدى قريب في الدقيقة 78، قبل أن يسجل البديل ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد في الدقيقة 82 في ظهوره الأول بعد الخضوع لجراحة في الكتف في أغسطس.

وبعد أقل من 60 ثانية، مرر البديل أيوزي بيريز الكرة في طريق فاردي الذي أطلق تسديدة قوية ولم يمنح دي خيا أي فرصة للتدخل، قبل أن يستغل داكا ارتباكا جديدا في دفاع مانشستر يونايتد ويسجل من مدى قريب.