وسجل مهاجم فرنسا ركلة جزاء بنجاح قبل ثلاث دقائق من النهاية بعد أن عادل دانيلو بيريرا النتيجة عقب تقدم أنجيلو فوليني بهدف لأنجيه في الشوط الأول ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة من عشر مباريات.

ويحتل أنجيه، الذي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، المركز الرابع برصيد 16 نقطة بعد أن غادر ملعب بارك دي برينس محبطا بعد أن احتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لسان جيرمان بسبب لمسة يد على بياريك كابل في المنطقة.

ويحل لانس صاحب المركز الثاني ضيفا على مونبلييه يوم الأحد.