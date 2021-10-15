لكن هذه الأنباء كانت بمثابة "احتفال مبكر" بإنجاز لم تعلنه موسوعة غينيس بشكلٍ رسمي حتى الآن، فما القصة؟

البداية كانت مع إعلان عن تكريم الفريق الأول للكرة الطائرة، بعد الإنجازات التي حققها على المستوى المحلي والقاري، والتي جعلته "مرشحًا" لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ويملك النادي الأهلي على مستوى لعبة الكرة الطائرة فرصة قوية لاقتحام موسوعة "غينيس" العالمية من خلال رقمين قياسيين، الأول هو تحقيق الانتصار خلال 100 مباراة متتالية، والثاني هو الحصول على لقب أكثر أندية العالم تحقيقًا للبطولات.

عقب "بيان الأهلي"، نشرت عدد من المواقع المصرية خبرًا يوضح دخول النادي الأحمر موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر أندية العالم تحقيقًا للألقاب على مستوى لعبة الكرة الطائرة.

وكما أشارت التقارير إلى أن الأهلي يتصدر قائمة أكثر أندية العالم فوزًا بالألقاب على مستوى اللعبة وبفارق 15 لقبًا عن أقرب منافسيه.

على أثر هذه الأنباء، قام موقع "سكاي نيوز عربية" بالبحث عن هذا الرقم القياسي على الموقع الرسمي لـ"غينيس"، إلا أنه لم يكن أي هناك أي رقم رسمي على الموقع حول عدد ألقاب "طائرة الأهلي".

غير أن الموقع الرسمي لـ"غينيس" يوضح أن هناك عدد من الأرقام القياسية قد يتأخر الإعلان عنها على الموقع، لكن فرق عدد الألقاب بين الأهلي والوصيف، والذي وصل إلى 15 لقب، يؤكد أن هذا الرقم القياسي كان من الممكن الإعلان عنه قبل بضع سنوات وليس الآن.

بعد محاولات الوصول على رقم القياسي لطائرة الأهلي على مستوى عدد الألقاب، لم تنجح أي محاولة في الحصول على مصدر رسمي يؤكد هذا الرقم القياسي.

وتواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع أحد مسؤولي النادي الأهلي، والذي أوضح بدوره أنه حتى الآن لم يحدث تواصل رسمي بين القلعة الحمراء والموسوعة العالمية "غينيس".

كما أضاف المصدر: "البيان الذي نُشر على صفحة فريق طائرة الأهلي كان واضحًا، ولم نعلن خلاله عن تحقيق أي رقم قياسي.. لكننا بصدد التواصل مع (غينيس) من أجل تحطيم الأرقام القياسية بشكل رسمي على مستوى عدد الألقاب والانتصارات المتتالية".

وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم تصل إلى النادي الأهلي أي شهادة رسمية من "غينيس" حول الرقم القياسي الذي تحدثت عنه المواقع المصرية في الساعات الأخيرة.

وأردف: "فريق طائرة الأهلي مرشح بالفعل لتحطيم أرقام قياسية، لكن يجب أن تكون هناك عملية بحث موسع من قبل (غينيس) قبل الإعلان رسميًا عنها".

واختتم المصدر حديثه مع "سكاي نيوز عربية": "تكريم (الطائرة الأهلي) هو بمثابة رسالة شكر لجيل قدم الكثير للنادي على مستوى اللعبة، وسنسعى لإبراز إنجازاته من خلال أرقام قياسية رسمية".