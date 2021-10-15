وانتزعت البرازيل التقدم بعد مرور 10 دقائق، عندما استلم نيمار تمريرة من فريد بصدره وراوغ الحارس ثم سدد الكرة بين اثنين من المدافعين كانا على خط المرمى.

ورفع رافينيا النتيجة إلى 2-صفر في الدقيقة 18 عندما تابع تسديدة مرتدة من الحارس، ثم أضاف الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الشوط الثاني.

وقلص لويس سواريز الفارق في الدقيقة 77 لكن بعد 6 دقائق لاحقة أعاد غابرييل باربوسا تفوق البرازيل بثلاثة أهداف، ولتنتهي المباراة بنتيجة 4-1.

وقال رافينيا "أحقق حلم طفولتي. إنه لمن دواعي سروري أن أحرز الأهداف مع البرازيل.. سيكون من الصعب نسيان هذه الليلة".

وكان يمكن لنيمار ورافينيا تسجيل المزيد من الأهداف لكن الحارس فرناندو موسليرا أنقذ فرصتين في بداية الشوط الثاني.

ولخص موسليرا أداء أوروغواي، التي فازت مرتين فقط في آخر 9 مباريات في التصفيات، حيث كان أفضل لاعبي منتخب بلاده.

وتتصدر البرازيل التصفيات متفوقة بست نقاط على الأرجنتين التي فازت 1-صفر على بيرو.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية.

فوز صعب للأرجنتين

وفي بوينس أيرس، أهدرت بيرو ركلة جزاء في الشوط الثاني لتخسر 1-صفر أمام مضيفتها الأرجنتين في تصفيات كأس العالم بأميركا الجنوبية.

وهز لاوتارو مارتينيز الشباك قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، وحصلت بيرو على فرصة تعديل النتيجة إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البديل جيفرسون فارفان في الدقيقة 64 عندما كان يحاول مراوغة الحارس إيميليانو مارتينيز، غير أن يوشيمان يوتن أطاح بالكرة فوق العارضة لتخسر بيرو للمرة السابعة في 12 مباراة.

ورفع فريق المدرب ليونيل سكالوني رصيده إلى 25 نقطة متأخرا بست نقاط عن البرازيل التي فازت على أوروغواي، ورفعت رصيدها إلى 31 نقطة.

وألغى الحكم هدفا للأرجنتيني كريستيان روميرو بداعي التسلل بعد 10 دقائق ثم أضاع زميله أنخيل دي ماريا فرصتين.

وألغى الحكم هدفا آخر للأرجنتين سجله جيدو رودريغيز قبل دقيقتين من النهاية.

نتائج أخرى

في وقت سابق حققت بوليفيا فوزها الثاني على التوالي بتغلبها على باراغواي 4 –صفر، لتحافظ على آمالها في بلوغ النهائيات لأول مرة منذ 1994.

وأحرز رودريغو رامايو وموسيس فيارول وفيكتور أبريغو وروبرتو فرناندز أهداف بوليفيا التي ارتفع رصيدها إلى 12 نقطة مثل باراغواي التي كانت أهدرت ركلة جزاء عند تأخرها 1-صفر.

وبقيت الإكوادور في المركز الثالث برصيد 17 عقب تعادلها بدون أهداف في كولومبيا التي تتأخر عنها بنقطة واحدة في المركز الرابع.

وألغى الحكم هدفا لكولومبيا سجله ييري مينا في اللعبة الأخيرة من المباراة بسبب وجود لمسة يد.

وفازت تشيلي 3-صفر على فنزويلا لتحقق انتصارها الثاني على التوالي.

وأحرز إيريك بولغار هدفين في الشوط الأول بعد تمريرتين من أليكسيس سانشيز واختتم بن بريرتون أهداف تشيلي قبل 17 دقيقة من النهاية ليرتفع رصيدها إلى 13 نقطة في المركز السادس.

وتتذيل فنزويلا، التي خسرت في 9 من 12 مباراة في التصفيات، الترتيب بسبع نقاط متأخرة بأربع نقاط عن بيرو.