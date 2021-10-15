لم يدرج جناح مان سيتي، والذي يبدأ مباريات منتخب إنجلترا بشكل دوري في البطولات الأوروبية، على تشكيل السيتيزنز في بداية معظم مبارياتهم الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وبدأ المشاركة في مباراتين فقط من أصل 7 مباريات لمان سيتي المدافع عن لقب البريميرليغ حتى الآن، وقد أهدر الفريق العديد من نقاط المباريات.

وقال ستيرلينغ في كلمة خلال قمة للعمل الرياضي نظمتها صحيفة "فايننشال تايمز" الخميس، "إذا كانت هناك فرصة للذهاب إلى مكان آخر، فسأكون منفتحا على هذا في ذلك الحين. كرة القدم هي أهم شيء بالنسبة لي".

وفي الحدث الافتراضي، ذهب ستيرلينغ البالغ من العمر 26 عاما إلى التفكير في "أحلام اللعب بالخارج"، وقال "بصفتي لاعبا إنجليزيا، كل ما أعرفه هو البريمرليغ، وكنت أعتقد دائما أنني سأحب اللعب في الخارج ومواجهة هذا التحدي. في الواقع يجب أن أتعلم بعض اللغات المختلفة. أنا أحب اللهجتين الفرنسية والإسبانية تماما".

تخرج ستيرلينغ من "أكاديمية كوينز بارك رينجرز" في لندن، وانضم إلى السيتيزنز عام 2015 من ليفربول مقابل 49 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) آنذاك.