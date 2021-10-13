ووجدت جثمان تيروب في منزلها بمركز إيتن التدريبي غربي كينيا، ورجح المسؤولون أن تكون وفاتها نتيجة جريمة قتل.

وقال الاتحاد الكيني لألعاب القوى في بيان: "خسرت كينيا ماسة كانت من أكثر العداءات تطورا على الساحة الدولية، بفضل إنجازاتها اللافتة على المضمار".

وكانت تيروب (25 عاما) قد حلت في المركز الرابع ضمن سباق 5 آلاف متر بأولمبياد طوكيو الأخيرة، واعتبرت نجمة صاعدة في بلادها.

وحلت العداءة في المركز الثالث ضمن بطولتي العالم 2017 و2019 في لندن والدوحة تواليا، كما أحرزت ذهبية بطولة العالم لاختراق الضاحية عام 2015.