وهذه الثلاثية تعني أن رونالدو أصبح أول رجل يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ورفع رصيده إلى 115 هدفا في 182 مباراة دولية، ليواصل تعزيز تصدره لقائمة الهدافين.

وحافظت البرتغال على المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطة واحدة عن صربيا المتصدرة التي تملك 17 نقطة عقب فوزها 3-1 على أذربيجان اليوم، لكن يملك رفاق رونالدو مباراة مؤجلة إلى جانب التفوق بفارق كبير من الأهداف.

وحسمت البرتغال المواجهة بشكل مبكر في أول 18 دقيقة.

وسجل رونالدو هدفين من علامة الجزاء قبل أن يضيف زميله في مانشستر يونايتد برونو فرنانديز الهدف الثالث بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة برناردو سيلفا.

وأهدر رونالدو فرصتين خطيرتين قبل الاستراحة وبعدها لتسجيل هدفه الشخصي الثالث، ثم أنقذ أنطوني موريس حارس لوكسمبورغ تسديدة خلفية رائعة من الهداف البرتغالي.

ولم تنتظر البرتغال طويلا حتى جاء الهدف الرابع، لكنه عن طريق لاعب الوسط جواو بالينيا قبل حوالي عشرين دقيقة من النهاية.

ونجح رونالدو أخيرا في تسجيل هدفه الشخصي الثالث قبل ثلاث دقائق من النهاية عن طريق ضربة رأس من مدى قريب.

وستلعب البرتغال في الجولة المقبلة في ضيافة أيرلندا، قبل أن تستضيف صربيا في الجولة الأخيرة في مباراة قد تكون حاسمة على بطاقة الظهور في مونديال 2022 العام المقبل.