وبعد تأهل ألمانيا، الاثنين، إلى النهائيات التي ينافس فيها 32 فريقا، حجزت الدنمارك مكانها في كأس العالم بهدف يواكيم مايله في الدقيقة 53، لتحقق انتصارها الثامن على التوالي في التصفيات.

وأهدرت الدنمارك العديد من الفرص قبل أن يخدع مايله حارس الفريق الزائر بعد عمل رائع من زميله توماس ديلاني.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات فقط في التصفيات الأوروبية إلى النهائيات، بينما يدخل أصحاب المركز الثاني الملحق.