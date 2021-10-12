وانتقل لاعب الوسط الهولندي صاحب الـ30 عاما من ليفربول الإنجليزي إلى سان جرمان الصيف الماضي، الذي قدم له عرضا ماديا أعلى من برشلونة الإسباني.

وقال فينالدوم في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه "لم يكن يتصور استبعاده من التشكيلة الأساسية لباريس سان جرمان".

وتابع قبيل مباراة هولندا مع جبل طارق: "لا أستطيع القول إنني سعيد تماما لأن الوضع ليس ما أريده، لكن هذه هي كرة القدم".

ومن بين 9 مباريات في الدوري الفرنسي خاض فينالدوم مباراتين كاملتين فقط، علما بأنه كان من العناصر الأساسية في تشكيلة ليفربول.

وأضاف: "أنا مقاتل. يجب أن أبقى إيجابيا وأن أعمل بجد لتغيير الوضع. سأكون مضطرا لتعلم كيفية التعامل معه. لقد لعبت كثيرا في السنوات الأخيرة وكنت لائقا دائما".

واستطرد فينالدوم، الذي يشارك أحيانا كمهاجم متأخر: "أردت فعلا اتخاذ هذه الخطوة (الرحيل عن ليفربول) ثم حدث هذا (الجلوس احتياطيا). إنه صعب للغاية".

وأشارت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إلى أن فينالدوم لم يتحدث مع مديره الفني ماوريسيو بوكيتينو بشأن مستقبله في "بارك دي برنس"، علما أن عقده مع النادي الباريسي ينتهي في صيف 2024.

لكن من جهة أخرى، أبدى فينالدوم سعادته بمزاملة ليونيل ميسي، الذي انتقل الصيف الماضي أيضا إلى باريس سان جرمان.

وأوضح: "رؤية العظمة من مسافة قريبة أمر يصعب وصفه. إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم، ورؤيته يتدرب كل يوم شرف حقيقي، ومعرفة كم هو شخص جيد يجعله أفضل".

وختم: "ميسي أعطى النادي دفعة حقيقية، وأنا سعيد لكوني زميلا له في الفريق".