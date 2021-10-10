واختتمت البطولة فجر الأحد بتوقيت القاهرة، واستضافتها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأميركية، وشارك فيها 3 لاعبين مصريين على رأسهم "بيغ رامي".

وهذه هي المرة الاولي في التاريخ التي يتمكن فيها رياضي عربي إفريقي من إحراز لقب "مستر أولمبيا" مرتين.

ونافس البطل المصري على لقب البطولة كلا من الأميركي هنتر لابرادا، والإيراني هادي شوبان، والإنجليزي نيك والكر، والغاني ويليام بوناك، والأميريكي براندون كيري.

وكان "بيغ رامي" قد تأهل إلى البطولة بصفته حامل لقب "مستر أولمبيا" للنسخة الماضية 2020.

واحتفى المغردون المصريون والعرب بفوز "بيغ رامي" حيث حرصوا على متابعته رغم فارق التوقيت بين الدول العربية والولايات المتحدة، نظرا لما حققه البطل المصري الدولي من شعبية كبيرة بعد فوزه باللقب للمرة الاولى العام الماضي.

كذلك حرص عدد من المشاهير على التغريد دعما لبيغ رامي كالممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي الذي غرد عدة مرات دعما لرامي والمصريين الآخرين ممن شاركوا في البطولة العالمية.