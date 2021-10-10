واستقرت بعثة منتخب مصر في فندق المروة بوسط مدينة بنغازي وسط إجراءات أمنية مشددة وكان لافتا أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حرص على تغطية وجهة بشكل شبه كامل عبر ارتداء قناع طبي وغطاء للرأس ورغم ذلك خطف الأضواء وحرصت كاميرات وسائل الإعلام على رصده والتقاط العديد من الصور له، خاصة أنها أول زيارة للنجم العالمي إلى ليبيا.

ونشرت صفحات ليبية على موقع فيسبوك صور صلاح مما أثار تساؤلات عديدة بين المعلقين الليبيين عن سبب تغطيته لرأسه وما إذا كان القصد منها التخفي منهم، وأكد العديد منهم أنهم يستطيعون التعرف عليه مهما فعل وفقا لتعبيرهم.

وقال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إنه حرصا على توفير الأجواء والأمن اللازم فقد تم حجز فندق إقامة المنتخب بالكامل بالتنسيق مع السلطات الليبية حيث لن يستقبل الفندق نزلاء إلا بعد مغادرة المنتخب المصري مساء الاثنين بعد المباراة.

ومن المقرر أن يجري المنتخب المصري تدريباته النهائية الأحد على ملعب ستاد شهداء بنينا في بنغازي.

وفاز منتخب مصر على نظيره الليبي في مباراة الذهاب بالقاهرة مساء الجمعة بهدف نظيف أحرز اللاعب الشاب عمر مرموش الذي شارك لأول مرة مع منتخب بلاده وحصد نجومية طاغية.