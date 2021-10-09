وتصدر "الفراعنة" المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 برصيد 7 نقاط، بينما تراجعت ليبيا إلى المركز الثاني بـ6 نقاط، قبل مواجهة جديدة تجمع الطرفين في بنغازي، الاثنين.

وفي أول مباراة رسمية له، تحلى المدير الفني الجديد لمصر البرتغالي كارلوس كيروش بالجرأة، ودفع بمرموش لاعب شتوتغارت الألماني أساسيا ليخوض لقاءه الدولي الأول.

وكان الجناح المهاجم عند حسن ظن المدرب والجماهير، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 47 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ويبلغ مرموش من العمر 22 عاما، وهو معار إلى شتوتغارت من فولفسبورغ الألماني، وسبق له تمثيل منتخب مصر في فئات الناشئين.

وانضم ابن نادي وادي دجلة إلى منتخب مصر الأول، بعدما قدم مردودا جيدا في الدوري الألماني مؤخرا.