وقال بارك (40 عاما) إن الأغنية التي تتضمن إشارة إلى تناول الكوريين لحوم الكلاب كانت تتسبب له في "حرج شديد" خلال فترة وجوده في الملاعب مع يونايتد.

وخاض بارك أكثر من 200 مباراة مع يونايتد بين 2005 و2012 وساعد الفريق على الفوز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري الأبطال في 2008.

وقال بارك إنه اضطر لهذه المناشدة بعدما سمع جماهير يونايتد تردد هذه الأغنية في أغسطس الماضي في ملعب مولينو حين كشف ولفرهامبتون واندرارز عن لاعبه الجديد هوانغ هي-تشان من كوريا الجنوبية.

وذكر بارك، الذي اعتزل في 2014 لموقع النادي: "أعلم أن مشجعي يونايتد لا يقصدون أي إساءة لي بهذه الأغنية لكن من واجبي توعية الجماهير للتوقف عن ترديد هذه الكلمات التي تمثل حاليا إهانة عنصرية للشعب الكوري".

وتابع: "كنت أشعر بحرج بالغ وانزعاج شديد عند سماع هذه الأغنية قبل 10 سنوات.

وأضاف" "تغيرت الأمور كثيرا في كوريا الجنوبية. صحيح أننا تاريخيا أكلنا لحوم الكلاب ولكن هذه الأيام، وخاصة جيل الشباب، لا يحبونها حقا. إنها تسبب حرجا وإزعاجا للشعب الكوري عندما يسمعون هذه الأغنية".