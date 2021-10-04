واستمرت معاناة ريال وخسر للمرة الثانية على التوالي بعدما سقط بشكل مفاجئ على أرضه أمام نادي شريف المغمور القادم من مولدوفا في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

ولم يحقق ريال أي فوز في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات، لكنه يتصدر الدوري المحلي برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن جاره وغريمه أتليتيكو مدريد حامل اللقب.

وقال أنشيلوتي، الذي عاد هذا الموسم لولايته الثانية في ريال مدريد: "لعبنا بشكل سيء. بدأنا المباراة بخطة للجانبين الدفاعي والهجومي... لكن لم نتمكن من التحلي بالهدوء والالتزام بالخطة".

وأضاف: "لا أعتقد أن تمركزنا في الملعب كان جيدا سواء بالكرة أو بدونها، ويجب أن أكون أمينا، أعتقد أنها أسوأ مباراة منذ عودتي لتدريب الفريق".

وتابع: "يكون من الجيد جدا اللعب بشكل صحيح عقب خسارة مباراة، لكن الآن الأمر أصبح صعبا لأنه سيكون علينا علاج ذلك خلال التوقف الدولي. لا أعتقد أن هذا سيؤثر على سلوكنا. سنحاول المضي قدما".

وسيلعب ريال مدريد في الجولة المقبلة على أرضه مع أتليتيك بيلباو في17 أكتوبر الجاري.