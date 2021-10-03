وكان ليفربول سباقا لافتتاح حصة الأهداف بأقدام ساديو ماني في الدقيقة 59 بعدما استفاد من تمريرة سحرية من محمد صلاح، ثم عدّل فيل فودين النتيجة في الدقيقة 69.

وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريق "الريدز" في الدقيقة 76، وبعدها بأربع دقائق عدّل كيفين دي بروين النتيجة لينقذ فريقه من خسارة كانت قاب قوسين أو أدنى.

وشهد الشوط الثاني من اللقاء تضييع عدد من الفرص السانحة للتسجيل من الجانبين.

وبعد مباراة اليوم، بات ليفربول يحتل المركز الثاني بـ15 نقطة، متبوعا بمانشستر سيتي (14 نقطة) في المركز الثالث.