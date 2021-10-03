وقال كلوب، الذي توفيت والدته العام الماضي نتيجة إصابتها بـ"كوفيد 19"، إن "99 بالمئة من لاعبي فريقه تم تطعيمهم"، لكنه تساءل عن سبب عدم السماح للأندية باختبار ما إذا كان لاعبوها تلقوا اللقاح.

وتزيد الضغوط على نجوم الكرة الإنجليزية للكشف عن شهادات التطعيم الخاصة بهم ليكونوا قدوة لمتابعيهم، بعد تقارير صحفية أفادت أن لاعبين مهمين في تشكيلة منتخب إنجلترا لم يتلقوا اللقاح بعد.

وقال المدير الفني للمنتخب غاريث ساوثغيت إنه لا يعرف من تم تطعيمه في فريقه، وهو ما قد يؤدي إلى حرمان لاعبين من كأس العالم 2022 في قطر، حيث يدرس المنظمون حظر دخول من لم يتلقوا اللقاح.

وقبيل جولة من المباريات الدولية مقررة هذا الأسبوع، شبّه كلوب عدم الحصول على التطعيم بـ"القيادة تحت تأثير الكحوليات"، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال: "القانون ينص على أنه لا يسمح لنا بالقيادة مع شرب الكحوليات، لذلك لا نفعل ذلك. هذا القانون ليس لحمايتي، إنه لحماية جميع الأشخاص الآخرين. التطعيم هو نفسه".

وأضاف المدرب الألماني: "لا أفهم لماذا يعتبر هذا (فرض اللقاحات) تقييدا للحرية (...) تلقيت التطعيم لأنني كنت قلقا على نفسي، لكن الأهم أنني كنت قلقا على من هم حولي".

وتابع كلوب: "لماذ أعتقد أنه من المنطقي الحصول على التطعيم؟ اتصلت بالأطباء الذين أعرفهم منذ سنوات. يخبرنا معظم المتخصصين أن اللقاح هو الحل في هذه اللحظة".

وكانت "ديلي ميل" أشارت إلى أن ربع لاعبي الدوري الإنجليزي على الأقل أصيبوا بكورونا أثناء ذروة الوباء.

والبريميرليغ، مثل معظم الفعاليات الأخرى على مستوى العالم، توقف لأشهر قبل أن يعود من دون جماهير لفترة، إلا أن الموسم الجديد الذي انطلق قبل أسابيع شهد عودة الحضور الجماهيري.