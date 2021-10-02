وحققت أنس جابر، البالغة من العمر 27 عاما، المفاجأة الكبيرة بفوزها على المصنفة أولى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6-4 و6-2، وذلك في مباراة الدور ربع نهائي لدورة شيكاغو، وهي إحدى دورات الـ500 بحسب تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب.

وهذه المرة الأولى، في 4 مواجهات، التي تتغلب فيها أنس جابر، المصنفة سادسة، على سفيتولينا، لتضرب موعداً مع المصنفة الخامسة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، التي فازت على البطلة الأولمبية والمصنفة الثالثة السويسرية بليندا بنتشيتش بوقاع 6-4 و3-1، ثم بالانسحاب لإصابتها بركبتها.

قالت جابر، التي حسمت المباراة في ساعة و22 دقيقة "مباراة قوية. أعرف إيلينا مذ كنا في دورات الناشئات، ولم أفز عليها في دورات المحترفات، لذا كانت مباراة هامة جداً لي"، وفقا لفرانس برس.

وأضافت جابر: "حاولت فرض أسلوبي، الكرات اللولبية، البطيئة وراء الشبكة، كل ما يمكنني القيام به، لكن مواجهتها ليست سهلة أبدا".

وتابعت النجمة التونسية، التي تحتل المركز 16 وفق التصنيف العالمي للاعبات المحترفات والأعلى في مسيرتها، قائلة "سعيدة لحصد الفوز بمجموعتين".

وهذا الفوز الثالث والأربعين للنجمة التونسية أنس لجابر في العام 2021.

وبفوزها على سفيتولينا، المصنفة سادسة عالمياً، تكون جابر قد حققت فوزها الخامس على إحدى اللاعبات العشر الأوليات في العالم، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وبدت اللاعبة الأوكرانية في طريقها لحسم المجموعة الأولى، بعد تقدمها 4-1، لكن جابر قلبت المعادلة فحسمت المجموعة وتقدمت 4-صفر في الثانية في طريقها للفوز في مباراة نفذت فيها 28 كرة فائزة مقابل 9 لسفيتولينا.

وتعيش جابر أفضل مواسمها، وكانت آخر انجازاتها بلوغها ربع نهائي ويمبلدون، علما بأنها بلغت الدور عينه في بطولة أستراليا في العام 2020، كما أحرزت في يونيو الماضي لقب دورة برمنغهام البريطانية.

وفي مباريات أخرى، بلغت المصنفة ثانية الإسبانية غاربينيي موغوروسا الدور نصف النهائي على حساب اليابانية المتأهلة من التصفيات ماي هونتاما 6-3 و6-2، لتواجه الوصيفة الأولمبية التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الفائزة على الأميركية دانيال كولينز العاشرة 6-7 (4-7) و6-صفر و7-6 (7-3).