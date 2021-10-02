وكشف النادي الذي يشهد أزمة رياضية ومالية أن "الميزانية العامة لموسم 2020/21، مع دخل 631 مليون يورو و1.136 مليار يورو في النفقات، تظهر خسارة قدرها 481 مليون يورو بعد دفع الضرائب".

وتعد هذه الخسائر أكبر مرتين ونصف تقريباً مما كان يتوقعه النادي، أي نحو 200 مليون يورو بسبب الجائحة خصوصاً.

وأضاف برشلونة "زادت نفقات التشغيل بنسبة 19 في المئة مقارنة بالموسم السابق، من 955 مليون يورو إلى 1.136 مليار يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي".

وبلغت الإيرادات 631 مليون يورو، أي أقل بنسبة 26 في المئة عما كانت عليه في 2019/20 (855 مليون يورو)، وأقل بنسبة 24 في المئة من الميزانية التقديرية الموضوعة قبل موسم 2020/21.

وبالنسبة للسنة المالية 2021/2022، وبينما يحتل برشلونة المركز السادس في الدوري الإسباني والأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد جولتين من المنافسات، يستعد النادي الإسباني لتقديم ميزانية إلى جمعية "سوسيوس" (المشجعون الأعضاء) في 17 أكتوبر، مع توقع أرباح بخمسة ملايين يورو مع نهاية الموسم.

ويأمل نادي "بلاوغرانا" في تحقيق إيرادات تبلغ 765 مليون يورو، أو 21 في المئة أكثر من الموسم الماضي، بفضل إعادة الافتتاح التدريجي لمرافق النادي، بما في ذلك ملعب كامب نو والمتاجر الرسمية.

ويتوقع برشلونة أيضاً نفقات استكشافية تتيح له استقدام لاعبين تبلغ 784 مليون يورو "مع انخفاض كبير في الرواتب الرياضية (-31 في المئة)"، وذلك بفضل رحيل لاعبين برواتب ضخمة مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان الصيف الحالي، وجهود لاعبين آخرين لا يزالون في النادي.